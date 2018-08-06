Полиция открыла дело из-за нападения на дом известной журналистки

Известно, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Мazda.

Полиция Киевской области открыла дело по факту нападения на квартиру родителей журналистки «Чрезвычайных новостей» Виктории Сеник.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«По факту незаконного проникновения в дом, где вместе с родителями проживает ведущая одной из программ на криминальную тематику, полиция Киевщины открыла уголовное производство», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове вандалы облили красной краской памятник воинам УПА (фото)

Правоохранители квалифицировали происшествие по ст. 162 Уголовного кодекса Украины - нарушение неприкосновенности жилья. Уже опрошены свидетели. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Известно, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Мazda.

Сегодня ранее телеведущий Константин Стогний сообщил о нападении на своей странице в Facebook.

«Совершено нападение на дом, в котором проживает журналистка «Чрезвычайных новостей» и телеведущая Виктория Сеник, вместе с родителями. Люди в камуфляжной форме перелезли через забор и начали выбивать двери в доме», - написал Стогний.

«Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это напугало нападавших. Наряд полиции, прибывший на место вызова, не смог задержать злоумышленников, которые скрылись на автомобиле. Одного из нападавших якобы узнали. По предварительным данным - находится в розыске - представитель чеченской криминальной группировки», - отметил журналист.

По его словам, это уже не первое нападение на жилье ведущей «Чрезвычайных новостей».

«Виктория переехала к родителям после того, как в квартиру, которую она снимала возле метро «Политехнический институт», ворвались через окно неизвестные. Тогда сработала сигнализация. Тогда тоже прибывшие на место вызова правоохранители не смогли никого задержать», - отметил Стогний.