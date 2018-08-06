В Киеве обстреляли автомобиль и украли из него 2 миллиона (фото)
20:06, 06 августа 2018Происшествия
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Женщина, находившаяся в авто, не пострадала.
За рулем автомобиля была женщина / фото espreso.tv
Сегодня примерно в 18.00 на улице Здолбуновской в Киеве неизвестные расстреляли автомобиль "Тойота Кэмри".
По предварительным данным, злоумышленники украли из авто примерно 2 млн гривень, передают "Стражи Эспрессо".
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По инсайдерской информации, за рулем авто находилась женщина. Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение и забрали деньги. Женщина не пострадала. Сейчас полицейские разыскивают преступников, введен план перехват.
Как удалось узнать, в Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию автомобиля Volkswagen Passat B6. Наряды полиции ориентированы на остановку таких автомобилей.
фото espreso.tv
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