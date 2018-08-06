Ночью в Киеве произошло ужасное ДТП: водитель Mercedes сгорел заживо (фото, видео)

04:49, 06 августа 2018
Происшествия
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Mercedes слетел с дороги и загорелся / фото "Стражи Эспрессо", Facebook

Об этом в Facebook сообщают «Вартові Еспресо».

«В Голосеевском районе посреди ночи Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Водитель автомобиля сгорел заживо...», – говорится в сообщении.

фото "Стражи Эспрессо", Facebook

На обнародованных фото и видео можно увидеть, что от машины после ДТП остался только сгоревший кузов.

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Теги: #Киев#ДТП