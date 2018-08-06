Ночью в Киеве произошло ужасное ДТП: водитель Mercedes сгорел заживо (фото, видео)

На обнародованных фото и видео можно увидеть, что от машины остался только сгоревший кузов.

Ночью в Голосеевском районе Киева автомобиль Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся, в результате чего водитель сгорел заживо. Об этом в Facebook сообщают «Вартові Еспресо». «В Голосеевском районе посреди ночи Mercedes слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Водитель автомобиля сгорел заживо...», – говорится в сообщении. На обнародованных фото и видео можно увидеть, что от машины после ДТП остался только сгоревший кузов.

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