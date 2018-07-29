В Киеве полицейский распылил газ в лицо журналисту (фото)

Пострадавший заявил, что полицейский сознательно распылил газ ему в лицо, несмотря на предупреждение, что он является представителем СМИ.

Национальный союз журналистов Украины осуждает факт применения силы сотрудником полиции в отношении журналиста 28 июля в Киеве и требует проведения немедленного служебного расследования.

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Об этом сообщает пресс-служба НСЖУ.

Отмечается, что инцидент произошел во время столкновений с полицией при участии «Национальных дружин» из-за застройки в одном из спальных районов Киева в субботу, 28 июля.

«О факте неправомерной агрессии полицейского фотокорреспондент международного агентства Associated Press Ефрем Лукацкий сообщил в сети Facebook, а фото нападавшего предоставил в распоряжение Национального союза журналистов Украины.

Отмечается, что сотрудник полиции, несмотря на то, что что журналист предупредил, что является представителем СМИ, сознательно распылил газ из полицейского баллончика в лицо фотокорреспондента.

«Один из полицейских видел, что я снимаю, и зарядил мне газом в глаза по полной программе. Я в прямом смысле ослеп минут на 10. Я стоял не в толпе, кричал ему «Пресса», но полицейского это не остановило», - утверждает Лукацкий

Пострадавший фотожурналист успел зафиксировать агрессивного сотрудника полиции, но из-за ожогов глаз вынужден был на время прекратить съемку. Первую помощь Лукацкому оказали девушка из «Национального корпуса» и девушка-парамедик, присутствующая на месте столкновений. Журналисту промыли глаза, а также его осмотрел врач «скорой», который оказывал помощь всем пострадавшим.

Согласно сообщению НСЖУ, заявление о препятствовании журналистской деятельности и неправомерное применение спецсредств журналист не подавал.

«Я никогда не пишу заявлений. Там есть более пострадавшие. Полиция - это микст общества: есть негодяи, а есть и нормальные», - прокомментировал Лукацкий.

Также журналист сообщил, что зафиксировал, как сотрудники полиции не хотели отдавать «скорой помощи» одного из участников столкновений.

«Парень был сильно избит, на голове большие гематомы, он потерял сознание. Я обратился в полицию и сказал, что будет беда, если не отнести его к «скорой». Пришлось подчеркивать, что я «Пресса», фиксирую все обстоятельства, поэтому полицейские таки отошли и позволили «Национальному корпусу» понести раненого к врачам», - рассказал журналист.

«К сожалению, мы фиксируем уже очередное проявление агрессии правоохранителей против журналистов. Но при этом журналистскому сообществу неизвестны результаты предыдущих расследований - ни служебных, ни уголовных. Мы понимаем все сложности Национальной полиции при реагировании на беспорядки, но требуем неприкосновенности и защиты журналистов, выполняющих свой профессиональный долг», - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В Союзе подчеркивают, что, согласно Индексу физической безопасности журналистов Украины, который заключает НСЖУ совместно с партнерами, в первом полугодии текущего года зафиксировано 45 проявлений физической агрессии в отношении журналистов, из них 7 инцидентов, когда в нападениях на работников СМИ обвиняют полицейских или сотрудников других силовых ведомств.

Как сообщал сайт УНИАН, в Киеве на Осокорках на акции против застройки в субботу, 28 июля, произошли столкновения с полицией.

Жители микрорайона протестовали против строительства на месте экопарка.

По данным СМИ, акция сопровождалась столкновениями с полицией. В то же время сообщается, что представители «Национального корпуса» пытались снести забор на стройплощадке. На месте столкновений были слышны выстрелы. Также в конфликте участвовали люди в форме без опознавательных знаков.

В мае на этом же месте произошла массовая драка в связи со строительством на территории экопарка жилого комплекса «Патриотика на озерах». В частности, местные жители при поддержке полка «Азов» пытались заблокировать строительную технику, после чего произошло столкновение.