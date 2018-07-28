В Киеве на Осокорках на акции против застройки произошли стычки с полицией (фото, видео)

На Осокорках протестуют против строительства на месте экопарка.

В Киеве на Осокорках произошли стычки с полицией на акции против застройки.

Об этом сообщает informator.news.

В частности, в Нацкорпусе заявили, что пришли на место застройки в экопарке "Осокорки", чтобы поддержать местных жителей в акции против строительства. По данным СМИ, акция сопровождалась стычками с полицией.

В то же время сообщается, что представители "Нацкорпуса" пытались снести забор на стройплощадке. На месте столкновений были слышны выстрелы.

Также в конфликте участвовали люди в форме без опознавательных знаков.

Напомним, в мае на этом же месте произошла массовая драка в связи со строительством на территории экопарка жилищного комплекса "Патриотика на озерах".

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В частности, местные жители при поддержке "Азова" пытались заблокировать строительную технику, после чего произошли столкновения.

На место происшествия прибыли несколько нарядов полиции, которые пытались разрешить конфликт. В результате массовой драки пострадали несколько человек.