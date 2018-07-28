В Одесской области автомобиль врезался в стену магазина, один человек погиб и двое госпитализированы (фото)

После столкновения мужчина оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.

В городе Татарбунары Одесской области автомобиль врезался в стену магазина, один человек погиб и двое госпитализированы.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, ночью водитель автомобиля Audi, двигаясь по улице, не справился с управлением и врезался в магазин.

После этого мужчина оставил автомобиль и скрылся с места происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров. Они были доставлены в больницу, где 23-летний мужчина от полученных травм скончался. Две девушки 21 и 22 лет находятся в лечебном учреждении, где им оказывается медицинская помощь.

Личность водителя установлена. Сейчас принимаются меры по его задержанию.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 14 июля а Харькове погиб пятимесячный младенец, коляску с которым на тротуаре сбил водитель автомобиля «Жигули».