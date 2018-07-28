На столичной Оболони обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти

Правоохранители проводят комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в совершении преступления. Следователи начали уголовное производство.

В Киеве на Оболони обнаружено тело 16-летней девушки, жительницы Закарпатской области, с признаками насильственной смерти.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации столичной полиции, в Оболонское управление полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что её сестра ушла из дома и не вернулась.

Сотрудники полиции немедленно отреагировали и начали неотложные действия по поиску девушки.

Около 3.00 ночи полицейские в лесополосе на улице Вышгородской нашли тело потерпевшей со следами насильственной смерти.

Следственным отделом полиции начато уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители принимают необходимые меры, чтобы установить причастных к совершению тяжкого преступления лиц. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Досудебное расследование продолжается.