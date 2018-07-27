В Одессе суд дал 9 лет водителю, который оставил умирать двух сбитых пешеходов

ДТП произошло 9 июня 2017 года в Овидиопольском районе. Нетрезвый водитель не оказал помощь сбитым пешеходам, оставив их умирать на дороге.

В Одессе суд приговорил к 9 годам тюрьмы виновника ДТП, в результате которого погибли оставленные без помощи двое пешеходов, в том числе подросток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, прокуратура области поддержала публичное обвинение в уголовном производстве по факту дорожно-транспортного происшествия.

Установлено, что в июне прошлого года 27-летний водитель неисправного «ВАЗ-21074» по автодороге «Овидиополь-Петродолинское» ночью сбил двух пешеходов, находившихся на обочине проезжей части. От полученных травм 19-летний и 14-летний потерпевшие погибли.

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«Совершив ДТП, водитель скрылся с места преступления и оставил людей в беспомощном состоянии, хотя мог оказать им помощь. Результаты экспертизы показали наличие алкоголя в крови водителя», - рассказали в пресс-службе.

Накануне суд признал мужчину виновным в совершении смертельного ДТП и оставлении без помощи пострадавших (ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Виновник ДТП приговорен к 9 годам лишения свободы. Кроме того, по решению суда, осужденный на 3 года лишен права управлять транспортными средствами.

Как сообщал УНИАН, 9 июня 2017 года в Овидиопольском районе, между населенными пунктами Новоградковка и Марьяновка, произошло ДТП. Подозреваемый, пребывая нетрезвом стоянии, управлял автомобилем «ВАЗ» и сбил двоих человек, передвигавшихся по обочине дороги. В результате, потерпевшие (1998-го и 2003-го годов рождения) скончались на место происшествия. Подозреваемый – житель Овидиопольского района – изначально скрылся, но был задержан 11 июня.