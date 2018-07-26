Журналисты нашли владельца Hummer из ДТП с мажором в Киеве

СМИ утверждают, что Hummer принадлежит Александру Костенко, проживающему в селе Гатное.

Hummer, на котором Кирилл Островский сбил 10-летнюю Настю Артемовув Киеве, принадлежит 32-летнему предпринимателю Александру Костенко.

Об этом сообщает "Обозреватель", ссылаясь на собственные источники. Кроме того, сам Костенко подтвердил нам этот факт. "Да это моя машина, а что?" - сказал он.

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Правда, когда журналисты поинтересовались, хорошо ли он знает Кирилла Островского, мужчина тут же бросил трубку.

В реестре Минюста значится, что Александр Костенко занимается техническим обслуживанием и ремонтом машин. А живет он в Киевской области, в селе Гатное.

Улица, на которой проживает Костенко, застроена частными домами. Есть добротные дома, а есть обычные. Дом Костенко - скромное кирпичное строение, хотя по документам он владеет дорогим джипом.

Как сообщал УНИАН, водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно - красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК (оставление в опасности). Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, прокуратура Киева готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hammer.

Проводятся все необходимые следственные действия для установления обстоятельств ДТП и его механизма.