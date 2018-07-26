В Николаеве нашли тело местной жительницы в окровавленной ванне (фото)

13:28, 26 июля 2018
Происшествия
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В одной из квартир Николаева в ванной нашли тело женщины / фото mk.npu.gov.ua

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сообщение правоохранители получили вечером 25 июля от матери погибшей.

"Женщина вместе с другом пришла навестить дочь, и некоторое время не отвечала на телефонные звонки. Они и нашли ее мертвой в ванной комнате. Вещи в квартире были разбросаны, порядок в доме нарушен, пропали некоторые личные вещи потерпевшей", - сообщили в полиции.

Вещи в квартире, где нашли мертвой жительницу Николаева, были разбросаны / фото mk.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений». Санкция статьи предусматривает от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Полиция проводит необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента, и принимают меры для поиска убийцы.

С места преступления исчезли некоторые вещи погибшей / фото mk.npu.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 24 июля на Херсонщине нашли тело бывшего судьи Анатолия Гордимова, который исчез в апреле этого года.

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Теги: #убийство#Николаев