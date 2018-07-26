В Николаеве нашли тело местной жительницы в окровавленной ванне (фото)

На теле были признаки насильственной смерти.

В Центральном районе Николаева в ванной комнате квартиры было найдено тело местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, сообщение правоохранители получили вечером 25 июля от матери погибшей.

"Женщина вместе с другом пришла навестить дочь, и некоторое время не отвечала на телефонные звонки. Они и нашли ее мертвой в ванной комнате. Вещи в квартире были разбросаны, порядок в доме нарушен, пропали некоторые личные вещи потерпевшей", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений». Санкция статьи предусматривает от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Полиция проводит необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента, и принимают меры для поиска убийцы.

Как сообщал УНИАН, 24 июля на Херсонщине нашли тело бывшего судьи Анатолия Гордимова, который исчез в апреле этого года.