В сети появилось видео задержания мажора, который сбил насмерть ребенка на столичном Печерске

Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают незаконно.

В интернете появилось видео задержания водителя Hummer, который насмерть сбил девочку на Печерске в Киеве.

Видео обнародовал "Информатор". Когда на парня надевали наручники, вокруг столпились свидетели, которые собирались устроить самосуд.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщили в отделе коммуникации полиции, сразу после ДТП водитель пытался скрыться с места происшествия. Он даже снял номерные знаки с автомобиля.

Однако водителя все равно задержали за 100 метров от места аварии. Во время задержания парень сопротивлялся и кричал, что с ним поступают незаконно.

Как сообщал УНИАН, задержанным оказался бывший боксер, а ныне - директор, владелец фирмы Fit & Sweet Кирилл Островский, 1995 года рождения. По предварительным данным, признаков алкольного опьянения молодой человек не имел.

Напомним, в Киеве на бульваре Леси Украинки водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил на смерть ребенка и пытался скрыться. По данным СМИ, девочка вместе с мамой переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, тогда как Hummer вылетел на красный.