Переломы ног и ребер: в Одессе украинский певец выпал с четвертого этажа при неизвестных обстоятельствах (фото)

У артиста многочисленные переломы нижних конечностей, таза и ребер.

В Одессе при неизвестных обстоятельств выпал с четвертого этажа певец Ярослав Глобин. В тяжелом состоянии он госпитализирован в реанимацию городской клинической больницы № 1. По словам родственников, у него многочисленные переломы нижних конечностей, таза и ребер.

Об этом сообщают "Факты".

«Ярик упал с балкона четвертого этажа, — говорят близкие Глобина. — Как конкретно и что произошло, мы пока не знаем. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи предпринимают все для спасения его жизни. Они говорят, что состояние Ярослава очень тяжелое…».

В полиции подтвердили инцидент с падением Глобина, сказав, что в настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего.

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