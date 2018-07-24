В Тернополе парень обстрелял из пневматического пистолета и избил случайных прохожих

У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и рана лица.

Правоохранители задержали 24-летнего жителя Тернополя, который открыл стрельбу по прохожим из пневматического пистолета.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел вблизи торгового центра «Орнава» По словам двух парней, которые обратились в полицию, возле них остановился автомобиль и из салона неизвестный начал стрелять.

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К счастью, ни в кого пули не попали. Когда авто остановилось в нескольких метрах вблизи автозаправочной станции, молодые люди подошли к водителю за объяснениями.

Вместо оправданий, водитель брызнул одному из парней слезоточивым газом, нанес несколько ударов и скрылся.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лица обратился к медикам.

Водителя вскоре задержали правоохранители, у него обнаружили пневматический пистолет.

Против него возбуждено очередное уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, из колонии на Житомирщине сбежали двое опасных преступников.