В Тернополе парень обстрелял из пневматического пистолета и избил случайных прохожих

12:11, 24 июля 2018
Происшествия
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, инцидент произошел вблизи торгового центра «Орнава» По словам двух парней, которые обратились в полицию, возле них остановился автомобиль и из салона неизвестный начал стрелять.

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К счастью, ни в кого пули не попали. Когда авто остановилось в нескольких метрах вблизи автозаправочной станции, молодые люди подошли к водителю за объяснениями.

Вместо оправданий, водитель брызнул одному из парней слезоточивым газом, нанес несколько ударов и скрылся.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой и раной лица обратился к медикам.

Водителя вскоре задержали правоохранители, у него обнаружили пневматический пистолет.

Против него возбуждено очередное уголовное производство по ст. 296 УК (хулиганство).

Как сообщал УНИАН, из колонии на Житомирщине сбежали двое опасных преступников.

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Теги: #Тернополь#стрельба