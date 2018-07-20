Среди 10 погибших в результате ДТП на Житомирщине – один ребенок и водитель маршрутки (фото)

Всего в маршрутном автобусе находились 20 человек - водитель и 19 пассажиров.

Среди десяти погибших в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня утром на трассе Киев-Чоп в Житомирской области - один ребенок и водитель маршрутного автобуса.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, сегодня в 10:45 в селе Глубочица Житомирского района на 127 км трассы Киев-Чоп произошло столкновение маршрутного автобуса «Мерседес Спринтер» сообщением «Киев-Ривне» с грузовым автомобилем ДАФ, который стоял на обочине.

Читайте такжеМасштабное ДТП на Житомирщине: в области объявлен день траура

Согласно оперативной информации, в результате ДТП водитель маршрутного автобуса и 9 пассажиров погибли (из них один ребенок) и 10 пассажиров получили травмы, в их числе – двое детей. Специалисты ГСЧС спасли из покореженной маршрутки мальчика, ориентировочно 10-летнего возраста, и извлекли тела погибших. Всего в маршрутном автобусе находились 20 человек - водитель и 19 пассажиров.

Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницы Житомира.

На месте аварии работают 11 человек личного состава подразделений ГСЧС и три единицы пожарно-спасательной техники, а также оперативная группа УГСЧС Украины в Житомирской области во главе с начальником управления, следственно-оперативная группа ГУ Нацполиции в области.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, около 10.40 на 127 км автодороги Киев – Чоп возле с. Глубочица Житомирского района в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 10 человек, еще 10 госпитализированы.