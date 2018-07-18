Под судом, где избирали меру пресечения координатору С14 Мазуру, состоялась стычка между журналистом и праворадикалом
Под Голосеевским районным судом города Киева, где состоялось заседание по избранию меры пресечения одному из координаторов праворадикальной организации С14 Сергею Мазуру, произошла стычка между журналистом и общественным активистом.
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Как передает корреспондент УНИАН, после того, как суд избрал Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, на улице между активистом С14 Евгением Карасем и журналистом «Громадського» произошел конфликт, который перерос в драку. В драку сразу вмешались сотрудники полиции, которые находились возле здания суда.
Напомним, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.
В полиции заявили, что расследуют уголовное производство по двум статьям – «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также «хулиганство» УКУ.
10 июля пользователи Facebook сообщили, что полиция проводит обыск в квартире одного из координаторов праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе. Впоследствии в полиции заявили, что одному из участников погрома лагеря ромов объявлено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Речь шла о Мазура.