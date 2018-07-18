Под судом, где избирали меру пресечения координатору С14 Мазуру, состоялась стычка между журналистом и праворадикалом

В драку сразу вмешались сотрудники полиции, которые находились возле здания суда.

Под Голосеевским районным судом города Киева, где состоялось заседание по избранию меры пресечения одному из координаторов праворадикальной организации С14 Сергею Мазуру, произошла стычка между журналистом и общественным активистом.

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Как передает корреспондент УНИАН, после того, как суд избрал Мазуру меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, на улице между активистом С14 Евгением Карасем и журналистом «Громадського» произошел конфликт, который перерос в драку. В драку сразу вмешались сотрудники полиции, которые находились возле здания суда.

Напомним, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

В полиции заявили, что расследуют уголовное производство по двум статьям – «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также «хулиганство» УКУ.

10 июля пользователи Facebook сообщили, что полиция проводит обыск в квартире одного из координаторов праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе. Впоследствии в полиции заявили, что одному из участников погрома лагеря ромов объявлено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Речь шла о Мазура.