На Ивано-Франковщине женщина сковала сына и дочь цепями и истязала их (фото)

Во время конфликта женщина приковала детей, а сама ушла из дома.

В одном из сел Городенковского района Ивано-Франковской области 32-летняя женщина держала на цепях 12-летнюю дочь и сына, 11 лет. Детям удалось освободиться и убежать. Их нашли правоохранители в заброшенном доме в райцентре.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"С заявлением в полицию обратилась 67-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила об исчезновении из дома ее двух внуков. Установлено, что 32-летняя мать часто конфликтовала с детьми и лишала свободы. Приковывала их металлической цепью к батарее в спальне и крана в ванной комнате жилого дома. При этом мать длительное время причиняла детям физические страдания. Во время последнего такого конфликта женщина приковала детей, а сама ушла из дома. Мальчик смог снять оковы и помог сестре. Дети собрали вещи и сбежали из дома. Ночь провели на деревянной веранде заброшенного дома", - сообщили правоохранители.

Полиция выясняет причины и мотивы такого поведения матери по отношению к родным детям. Открыли уголовное производство. Женщине грозит условный срок или 5 лет за решеткой. Дети сейчас находятся у бабушки.

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