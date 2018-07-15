На Закарпатье сгорел ромский детсад, подозревают поджог (фото)
В ночь на воскресенье, 15 июля, в ромской части села Великая Добронь в Ужгородском районе Закарпатской области произошел пожар в здании детского сада.
Как сообщает Mukachevo.net, пожар был настолько сильным, что огонь перекинулся на соседний дом.
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Причина возникновения пожара пока неизвестна. Жители предполагают умышленный поджог с учетом последних событий вокруг ромских поселений в стране.
По информации спасателей, в результате пожара никто не пострадал.
Как отметили в закарпатской полиции, для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение имущества через поджог. Хотя по предварительным данным, утверждают в полиции, признаков умышленного поджога не обнаружили.