Возле Верховной Рады протестующие с фаерами попытались заблокировать депутатам выход из здания парламента

Они призвали депутатов вернуться в сессионный зал.

Протестующие возле парламента пытались не выпустить депутатов из здания Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, протестующие собрались возле здания на Грушевского, 5, но с центрального входа и прочих входов здесь депутаты не выходили, а шли только журналисты и работники парламента.

В некоторых местах происходила потасовка между протестующими и желающими выйти из парламента.

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В то же время выход на Садовой, 3а не был заблокирован протестующими и большинство депутатов воспользовались именно этим выходом, перейдя по подземному переходу из здания на Грушевского к зданию комитетов парламента на ул. Садовая, 3а.

В настоящее время протестующие ходят между Грушевского и Садовой.

Возле здания парламента на Грушевского и возле здания комитетов парламента на Садовой стоят сотрудники правоохранительных органов.

Некоторые депутаты все же вышли к протестующим и разговаривают с ними.

Отметим, сегодня в повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на “евробляхах”, но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.

Поскольку завтра последнее заседание парламента в этой текущей сессии, а следующая сессия откроется только в сентябре, то данный вопрос не имеет перспектив решения до следующей сессии.

Как известно, обычно в пятницу депутаты не могут принять ни одного решения из-за отсутствия значительного количества депутатов в сессионном зале, и поэтому во время голосования не набирается 226 голосов для принятия решения.