Возле Верховной Рады протестующие с фаерами попытались заблокировать депутатам выход из здания парламента
Протестующие возле парламента пытались не выпустить депутатов из здания Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, протестующие собрались возле здания на Грушевского, 5, но с центрального входа и прочих входов здесь депутаты не выходили, а шли только журналисты и работники парламента.
В некоторых местах происходила потасовка между протестующими и желающими выйти из парламента.
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В то же время выход на Садовой, 3а не был заблокирован протестующими и большинство депутатов воспользовались именно этим выходом, перейдя по подземному переходу из здания на Грушевского к зданию комитетов парламента на ул. Садовая, 3а.
В настоящее время протестующие ходят между Грушевского и Садовой.
Возле здания парламента на Грушевского и возле здания комитетов парламента на Садовой стоят сотрудники правоохранительных органов.
Некоторые депутаты все же вышли к протестующим и разговаривают с ними.
Отметим, сегодня в повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на “евробляхах”, но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.
Поскольку завтра последнее заседание парламента в этой текущей сессии, а следующая сессия откроется только в сентябре, то данный вопрос не имеет перспектив решения до следующей сессии.
Как известно, обычно в пятницу депутаты не могут принять ни одного решения из-за отсутствия значительного количества депутатов в сессионном зале, и поэтому во время голосования не набирается 226 голосов для принятия решения.