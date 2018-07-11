Огромный столб черного дыма: под Киевом загорелась многоэтажка (фото, видео)

14:59, 11 июля 2018
Происшествия
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В Вишневом вспыхнула многоэтажка / фото Киев оперативный

В городе Вишневое, под Киевом, произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Над домом поднялся столб черного дыма, который выходил из окон квартир.

Об этом сообщили в гркппе Киев оперативный в Facebook.

фото Киев оперативный

"Серьезный пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в городе Вишневое. К счастью, пострадавших нет. Спасли даже двух шиншилл. На месте бойцы ГСЧС, врачи скорой и полиция", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в городе Балта Одесской области ночью в результате удара молнии загорелась школа.

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Теги: #пожар#Вишневое