Огромный столб черного дыма: под Киевом загорелась многоэтажка (фото, видео)
14:59, 11 июля 2018Происшествия
170 0
В результате пожара никто не пострадал, сотрудники ГСЧС спасли двух шиншилл.
В Вишневом вспыхнула многоэтажка / фото Киев оперативный
В городе Вишневое, под Киевом, произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Над домом поднялся столб черного дыма, который выходил из окон квартир.
Об этом сообщили в гркппе Киев оперативный в Facebook.
фото Киев оперативный
"Серьезный пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в городе Вишневое. К счастью, пострадавших нет. Спасли даже двух шиншилл. На месте бойцы ГСЧС, врачи скорой и полиция", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в городе Балта Одесской области ночью в результате удара молнии загорелась школа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter