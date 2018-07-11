Огромный столб черного дыма: под Киевом загорелась многоэтажка (фото, видео)

В результате пожара никто не пострадал, сотрудники ГСЧС спасли двух шиншилл.

В городе Вишневое, под Киевом, произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Над домом поднялся столб черного дыма, который выходил из окон квартир.

Об этом сообщили в гркппе Киев оперативный в Facebook.

"Серьезный пожар вспыхнул в многоквартирном жилом доме в городе Вишневое. К счастью, пострадавших нет. Спасли даже двух шиншилл. На месте бойцы ГСЧС, врачи скорой и полиция", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в городе Балта Одесской области ночью в результате удара молнии загорелась школа.