Пьяные педагоги в Виннице забили до потери сознания иностранца и его несовершеннолетнего сына (видео)

Хулиганы потом пытались обмануть полицию, чтобы они якобы безработные.

В Виннице в больнице оказались гости из Эмиратов – отец и его несовершеннолетний сын. Потерпевшие утверждают, что на улице на них набросились двое пьяных мужчин.

"У меня нос сломан, зубы, мозговая травма – голова болит. Били по спине, по руке", - рассказал ТСН потерпевший Ферас Аль Хурани.

Что именно так встретят в Украине, гость из ОАЭ никак не ожидал – больницей закончился для него поход за мороженным. "Повреждения лицевого черепа и в том числе зубов", - констатировал нейрохирург Александр Росийчук.

Из Эмиратов Аль Хурани приехал несколько дней назад вместе с женой-украинкой. С собой супруги взяли своих троих детей. Это был обычный день: отец с сыновьями направлялись в сети фаст-фуда. "Эти двое вышли, что-то им не понравилось то, что ребенок сидит на земле, начали трехэтажным матом ругать ребенка", - рассказала жена пострадавшего Елена Полякова.

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На мужчину набросились, потому что он вступился за ребенка. Старший сын молил прохожих о помощи, но тщетно. "И вот когда человек лежал без сознания на асфальте, ребенок подошел и наклонился над ним. За что ребенок и получил", - говорит Полякова о сотрясении мозга своего сына.

Нападавших задержали на месте. На допросе мужчины заявили, что нигде не работают, но следователи выяснили, что оба – педагоги. Один преподает иностранный язык в средней школе, второй работал в спортивной школе. "Они были в состоянии алкогольного опьянения, им было предложено пройти медицинское освидетельствование, но они отказались", - рассказал руководитель следственного отдела Максим Рыжов.

Журналистам удалось разыскать обоих педагогов, но учитель физкультуры общаться категорически не захотел и сбежал от телекамеры. А вот преподаватель иностранного языка попросил не показывать лицо и заявил, что на самом деле то он пострадавший. С его слов, детей иностранца он не трогал, а отца их бить не собирался – лишь сделал замечание. "Сделал замечание мой товарищ за курение в неположенном месте. Он не отреагировал. Далее я попытался выбить сигарету ему неудачно, он перешел в атаку – бросок, я падаю на асфальт. Я нанес несколько ударов, он не давал уйти", - утверждает винницкий учитель.

В городском департаменте образования после инцидента настоящий переполох, там начали служебное расследование. "Я думаю, что такой педагог не должен работать в школе, если он это позволяет даже в свободное от работы время", - считает заместитель директора департамента образования Ирина Божок.

Тем временем жена пострадавшего обратилась к главному муфтию Украины, который не исключает, что нападение произошло из-за этнической неприязни. Впрочем отмечает, что в Украине таки случаи единичные. "Из Винницы мы раньше таких случаев не слышали. Не получали, там есть мусульманская община, она небольшая. Я думаю, что государственные органы должны довести дело до логического завершения", - пояснил Саид Исмагилов.

В полиции начали производство, за хулиганство педагогам грозит пять лет за решеткой. Сам потерпевший сейчас переживает не за себя, а за жену, которую хочет уберечь от волнений. Она беременна, носит четвертого ребенка.

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