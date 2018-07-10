В Киеве задержали подозреваемого в серии изнасилований и нападений на женщин

Злоумышленником оказался 45-летний житель столицы, ранее судимый за совершение разбойного нападения.

В Киеве задержали злоумышленника, который подозревается в серии изнасилований и нападений на женщин.

Об этом сообщает прокуратура Киева. "В понедельник, 9 июля, до Подольского УП ГУНП в г. Киеве поступило сообщение о том, что на вул. Билицкой в Киеве неизвестный мужчина напал на 20-летнюю девушку, под угрозой насилия принудил ее к половым отношениям и ограбил.Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Злоумышленником оказался 45-летний житель столицы, ранее судимый за совершение разбойного нападения. Кроме того, во время обыска в его доме правоохранители изъяли женские украшения, которыми он завладел ранее во время совершения аналогичного нападения. Вторая жертва уже опознала свои вещи", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Киевом возле ресторана стреляли в мужчину - введен план "Перехват" (фото)

В настоящее время атриманому объявлено подозрение ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным путем), ч. 2 ст. 187 (Разбой) УК Украины. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках следствия проверяется причастность задержанного к совершению еще 5 нападений на женщин, совершенных на территории города Киева.

Ранее сообщалось, что на Киевщине пенсионер в течение двух лет насиловал ребенка.