В Киеве в авто нашли застреленного мужчину
14:35, 05 июля 2018Происшествия
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Тело мужчины обнаружили в Шевченковском районе.
Иллюстрация REUTERS
В Киеве в Шевченковском районе неизвестные застрелили местного жителя.
Об этом сообщает ТСН.uа, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
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"5 июля в 13.10 в Шевченковском районе на улице в автомобиле Hyundai найден мертвым с огнестрельным ранением грудной клетки местный житель, 1977 г.р." - говорится в сообщении.
Пока другие подробности и причины инцидента выясняются.
Как сообщали СМИ, в Соломенском районе Киева 17-летний парень выпрыгнул с 14 этажа жилого дома.
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