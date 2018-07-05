В Киеве в авто нашли застреленного мужчину

Тело мужчины обнаружили в Шевченковском районе.

В Киеве в Шевченковском районе неизвестные застрелили местного жителя.

Об этом сообщает ТСН.uа, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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"5 июля в 13.10 в Шевченковском районе на улице в автомобиле Hyundai найден мертвым с огнестрельным ранением грудной клетки местный житель, 1977 г.р." - говорится в сообщении.

Пока другие подробности и причины инцидента выясняются.

Как сообщали СМИ, в Соломенском районе Киева 17-летний парень выпрыгнул с 14 этажа жилого дома.