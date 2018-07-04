Генпрокуратура разоблачила чиновников Минюста на получении взятки в почти 200 тысяч гривень

Министр юстиции способствовал правоохранителям в раскрытии злоумышленников.

Правоохранители разоблачили должностных лиц Министерства юстиции Украины и их пособника на получении взятки в размере почти 200 тыс. гривен.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, при активном содействии министра юстиции Украины разоблачили и задержали одного из начальников управлений Департамента государственной регистрации и нотариата Минюста, заместителя начальника этого же управления и физическое лицо-пособника.

Они вымогали и получили неправомерную выгоду в размере почти 200 тыс. грн за непрепятствование в осуществлении деятельности одного из предприятий в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

Читайте такжеВ Сумской области разоблачили предпринимателя, который на ремонте дороги "наварил" почти 800 тысяч гривень

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. По их результатам лицам будет объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) и избраны меры пресечения.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.