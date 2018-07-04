Полиция Житомирщины после изъятия 80 мешков нелегального янтаря открыла уголовное производство

По предварительным подсчетам, партия в 80 мешках содержит более 2 тонн камня. Также уже известно, что перевозил янтарь житель Олевска.

В Житомирской области после изъятия 80 мешков янтаря полиция открыла уголовное производство по факту хранения или сбыта имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, речь идет о партии нелегального янтаря. По предварительным подсчетам, партия в 80 мешках содержит более 2 тонн камня. Также уже известно, что перевозил янтарь житель Олевска. Предварительная правовая квалификация происшествия - статья 198 (Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Расследование этого дела продолжается.

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Кроме того, в пресс-службе прокуратуры Житомирской области сообщили, что сегодня ведомством подано ходатайство в Емильчинский районный суд о наложении ареста на изъятый янтарь. Продолжается выяснение всех обстоятельств этого происшествия.

Как сообщал УНИАН, вчера на Житомирщине в Емильчинском районе полицейские во время профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге "Новоград - Коростень" задержали автомобиль Renault Master, в котором перевозили около 80 мешков янтаря.