На Ривненщине автобус с полусотней пассажиров слетел в кювет, есть пострадавшие (фото)

В результате аварии пострадало 7 человек.

В Ровенской области слетел в кювет автобус, пострадали семь человек.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Ровенской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 15.00 на автодороге «Киев-Чоп».

Полицейские на месте происшествия выяснили, что водитель автобуса Mercedes, двигаясь из города Яремче в направлении столицы, вблизи села Птыча Дубенского района, не выбрал безопасной скорости движения, не учел дорожной обстановки и слетел в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок.

Вследствие ДТП семеро пассажиров из Киева, Киевской и Черниговской областей получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждения. Все они получили ушибы различных частей тела, у двоих из них – переломы. 49-летнюю женщину с ушибами позвоночника госпитализировали в травматологическое отделение, остальных пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.

Двое водителей и еще 38 пассажиров, которые также находились в салоне автобуса, по результатам осмотра на месте врачей «скорой» не пострадали.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи Дубенского отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Согласно данным медицинского освидетельствования водитель, который в момент ДТП управлял автобусом, был трезв.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Румынии перевернулся автобус с украинцами 60.