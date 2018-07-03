Во львовской квартире молодая пара иностранцев отравилась угарным газом, девушка не выжила

22-летняя иностранка скончалась в ванной комнате, ее спутник был госпитализирован с отравлением, полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

2 июля около 15:00 в ванной комнате в квартире на улице Клепаровской в центре Львова обнаружили мертвой 22-летнюю иностранную туристку. Также в доме был обнаружен спутник умершей - 21-летний иностранец, с которым они путешествовали и вместе снимали квартиру. С диагнозом «отравление угарным газом» парень был госпитализирован в одну из львовских больниц.

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Об этом сообщила полиция Львовской области. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Телесных повреждений на теле девушки обнаружено не было. Как предварительно установили медики, смерть наступила в результате отравления угарным газом.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Назначен ряд экспертиз, в частности судебно-медицинская, в ходе которой будет установлена причина смерти девушки. Проводится досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года в магазине во Львове умер 21-летний боец нью-йоркской Национальной гвардии, который прибыл в Украину для совместных с местными солдатами тренировок. По официальным данным, причины смерти - естественные, не связанные с военной деятельностью.