На столичном Подоле произошел пожар в историческом здании (фото)

Информации на счет жертв и пострадавших нет.

На улице Межигорской в Подольском районе Киева горел памятник архитектуры "Дом Вертипороха".

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций города Киева, сообщение о пожаре поступило в 11.36.

В 13.30 спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 150 кв. м. Причина пожара пока неизвестна.

Как сообщили в ГСЧС, информации относительно жертв и пострадавших нет.

Отметим, последние годы здание находится в аварийном состоянии, стены дома частично разрушены.

Справка УНИАН. Дом Вертипороха — бывший доходный дом на ул. Межигорской в Киеве, построенный в 19 веке. Памятник архитектуры в стиле неоренессанс.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в центре Киева, напротив Национального академического театра российской драмы им. Леси Украинки, горел старинный отселенный дом. Это уже второй в этом году пожар в этом доме.