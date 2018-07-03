На столичном Подоле произошел пожар в историческом здании (фото)

14:31, 03 июля 2018
Происшествия
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В Киеве горел "Дом Вертипороха" / фото dsns.gov.ua

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций города Киева, сообщение о пожаре поступило в 11.36.

В 13.30 спасателям удалось ликвидировать пожар на площади 150 кв. м. Причина пожара пока неизвестна.

Как сообщили в ГСЧС, информации относительно жертв и пострадавших нет.

Отметим, последние годы здание находится в аварийном состоянии, стены дома частично разрушены.

Справка УНИАН. Дом Вертипороха — бывший доходный дом на ул. Межигорской в Киеве, построенный в 19 веке. Памятник архитектуры в стиле неоренессанс.

Как сообщал УНИАН, 23 июня в центре Киева, напротив Национального академического театра российской драмы им. Леси Украинки, горел старинный отселенный дом. Это уже второй в этом году пожар в этом доме.

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Теги: #пожар