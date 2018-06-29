В Румынии перевернулся автобус с 60 украинцами (видео)

В результате ДТП троих детей доставили в больницу, а после осмотра отпустили.

В Румынии в дорожно-транспортное происшествие попал автобус с гражданами Украины, которые возвращались с отдыха в Болгарии.

Как сообщает «ТСН», автобус, в салоне которого было 60 человек, в основном дети, перевернулся.

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В результате ДТП троих детей доставили в больницу, а после осмотра отпустили.

В полиции считают, что ДТП произошло из-за невнимательности водителя - 52-летнего украинца. По факту травмирования людей в ДТП открыто уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, в киевском метро пассажир попал под поезд и погиб.