В Чернигове частично подтопленными остаются 19 улиц - ГСЧС (видео)

Согласно информации, из-за подтопления повреждены стены двух жилых домов.

В Чернигове частично остаются подтопленными 19 улиц.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве также сообщили, что произошло частичное разрушение стен жилых домов на улице Толстого, 7 и Текстильщиков, 23, а также частичное разрушение дорожного покрытия возле автомобильного моста через реку Белоус в Черниговском районе.

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В то же время в ГСЧС отметили, что движение по дороге не прекращалось.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в результате интенсивных осадков в Чернигове произошло подтопление около 90 частных домовладений на около 20-ти улицах города.