"Свидетели видели четверых": родители юристки Ноздровской рассказали новые подробности о ее убийстве

Правозащитники и родители Ноздровской утверждают, что убийство совершил не один Россошанский, а еще, по меньшей мере, два человека.

Родители адвоката Ирины Ноздровской требуют переквалифицировать уголовное производство о ее убийство с части 1-й статьи 115 Уголовного кодекса на часть 2-ю этой же статьи, а именно, на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Об этом они заявили на пресс-конференции о ходе расследования убийства Ирины Ноздровской.

Родители Ноздровской - Екатерина и Сергей Дуняк - утверждают, что в прокуратуре им сообщили, что готовится переквалификация дела на более тяжкую статью - ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Родные погибшей требуют, чтобы такая переквалификация состоялась, поскольку уверены, что подозреваемый в убийстве их односельчанин Юрий Россошанский не мог один совершить это преступление.

Читайте такжеНайдено орудие убийства Ноздровской: юристке нанесли более 10 ножевых ранений

Такого же мнения придерживаются и правозащитники, которые помогают семье Дуняк в этом деле. В частности, эксперт по расследованию, бывший следователь МВД Владимир Бажора отметил несоответствия в версии, согласно которой Россошанский сам убил Ноздровскую и выбросил ее тело в реку. По его словам, Россошанский не мог за установленное следствием время, от убийства и до того как вернулся домой, донести, раздеть и бросить убитую в реку Кизка. Также, добавил эксперт, течение реки не могло отнести тело убитой на 150 метров от места, где его бросили, поскольку река очень мелкая и загромождена ветвями деревьев. В печи в доме Россошанского не найдено следов сожженной одежды потерпевшей, отметил Бажора.

По словам родителей погибшей, в поселке Демидов есть свидетели, которые видели автомобиль и 4 человек возле него - женщину и трех мужчин - на остановке, где около 18:00 выходила Ноздровская в день убийства. Родители считают, что это и были убийцы.

В комментарии УНИАН мать Ноздровской - Екатерина Дуняк - отметила, что подозревает в причастности к убийству жену Россошанского. Дуняк убеждена, что именно она помогла своему мужу нести тело к реке и раздеть его.

В свою очередь, отец Сергей Дуняк рассказал УНИАН, что говорил с человеком, проживающим в Демидове. Тот рассказал ему, что в день убийства ехал в одной маршрутке с Ноздровской, а недалеко от нее сидел неизвестный, который, по утверждению отца, ранее угрожал Ирине на суде о гибели в ДТП его сестры. Свидетель вышел на первой остановке в селе, а Ноздровская и предполагаемый убийца поехали дальше. Родители погибшей говорят, что жители села боятся свидетельствовать официально, опасаясь мести Россошанских. Однако Дуняк отметил, что сообщил прокурору о подозрительном мужчине и предоставил его фото из зала суда, опубликованное в СМИ.

Справка УНИАН. 1 января 2018 года тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря 2017 года, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородской райсуда Дмитрий Россошанский.

По факту убийства адвоката было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. Ему суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

10 января первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой были обнаружены ДНК Юрия Россошанского.

26 июня суд еще на два месяца - до 24 августа - продлил срок содержания Юрия Россошанского под стражей.