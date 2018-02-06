"Убивали несколько человек": отец юристки Ноздровской сделал заявление в суде

По мнению отца, Ноздровскую убивали несколько человек, а Россошанский присутствовал.

Отец убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Сергей Дуняк уверен, что к преступлению причастны несколько человек.

Об этом он заявил во время заседания Обуховского суда Киевской области, передает "Обозреватель".

"Он (Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве. – Ред.) не сам совершил это преступление. Если бы он убивал, то дочка оставила бы царапины на нем… Думаю, что убивали несколько человек, а Россошанский присутствовал, затем тело дочки отвезли на машине и бросили в реку", - предположил он.

Читайте такжеДНК и вторая версия: раскрыты детали расследования убийства Ноздровской

При этом Дуняк добавил, что, если бы встретил Россошанского-старшего, "то задушил бы его". Также он сообщил, что его семью по-прежнему охраняют полицейские.

Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.

10 января первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой была обнаружена ДНК Юрия Россошанского.

14 января советник министра внутренних дел Украины Шкиряк заявил, что в деле об убийстве Ноздровской могут появиться новые подозреваемые. «Следствие не завершено, есть все основания полагать, что были лица, которые знали об этом преступлении, но промолчали, а это уголовная ответственность. Они станут подозреваемыми после того, как им будет предъявлено подозрение», - отметил Шкиряк.