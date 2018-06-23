На Одесщине мужчина с психическим расстройством швырнул гранату в полицейских и подстрелил силовика

В действие введена полицейская спецоперация "Гром".

В селе Кирисово Коминтерновского района Одесской области 35-летний мужчина с расстройствами психики бросил гранату в полицейских, которые прибыли на вызов к его дому.

Об этом ТСН сообщил источник в правоохранительных органах.

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По данным собеседника, мать мужчины вызвала домой скорую помощь из-за психического расстройства сына. Во время оказания медицинской помощи один из фельдшеров заметил у мужчины предмет, похожий на обрез охотничьего ружья. Медики вышли из дома и вызвали на место полицейских.

Когда правоохранители прибыли на место, мужчина бросил в их сторону шумовую гранату, которая взорвалась, сообщает издание. По данным источника, пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас правонарушитель вместе со своей матерью находится в своем доме. В действие введена полицейская спецоперация "Гром".

Во время окружения дома силовиками, мужчина выстрелил в правоохранителей, в результате чего один из них получил огнестрельное ранение руки. Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Как сообщал УНИАН, 21 июня в киевском метро полиция задержала мужчину с гранатой.