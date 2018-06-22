В Харькове водитель иномарки на пешеходном переходе тяжело травмировал 4-летнего мальчика (видео)

16:51, 22 июня 2018
Происшествия
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водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка \ вот УНИАН

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, авария произошла сегодня, 22 июня, на проспекте Тракторостроителей.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершилнаезд на ребенка.

С травмой головы мальчик госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ребенок находится в коме.

По адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Теги: #ребенок#ДТП#Харьков