В Харькове водитель иномарки на пешеходном переходе тяжело травмировал 4-летнего мальчика (видео)
16:51, 22 июня 2018Происшествия
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С травмой головы мальчика госпитализировали, он находится в коме.
водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершил наезд на ребенка \ вот УНИАН
В Харькове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил четырехлетнего мальчика.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, авария произошла сегодня, 22 июня, на проспекте Тракторостроителей.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершилнаезд на ребенка.
С травмой головы мальчик госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ребенок находится в коме.
По адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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