В Харькове водитель иномарки на пешеходном переходе тяжело травмировал 4-летнего мальчика (видео)

С травмой головы мальчика госпитализировали, он находится в коме.

В Харькове водитель иномарки на пешеходном переходе сбил четырехлетнего мальчика. Читайте такжеВ Харькове водитель микроавтобуса сбил насмерть семилетнюю девочку Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, авария произошла сегодня, 22 июня, на проспекте Тракторостроителей. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda на пешеходном переходе совершилнаезд на ребенка. С травмой головы мальчик госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ребенок находится в коме. По адресу работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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