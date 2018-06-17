Под Харьковом автомобиль сбил группу велосипедистов, есть жертвы (фото)

В результате авариии погибла женщина, еще двое подростков были госпитализированы.

Под Харьковом в результате наезда легкового автомобиля на группу велосипедистов погибла женщина, еще двое подростков были госпитализированы.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, авария произошла 17 июня в 11:10 в пгт Безлюдовка.

По сведениям полиции, в совершении преступления изобличен 42-летний водитель автомобиля ВАЗ.

В результате аварии погибла женщина, личность которой устанавливается. Также в результате ДТП пострадали два человека - 16-летние подростки доставлены в Харьковскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи с ушибами и ранами. Еще один из пострадавших от госпитализации отказался.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас работники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.