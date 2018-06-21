В Запорожье мужчина приютил в доме десятки собак и кошек, а 92-летнюю мать переселил в авто (видео)

Женщина оказалась на грани смерти из-за того, что пришлось жить в старом "Москвиче", пока ее сын устроил дома свалку и приют для животных.

В Запорожье 92-летняя женщина-инвалид четыре дня ночевала в старом авто. Когда ей стало хуже, она выбралась оттуда и лежала на земле, где ее нашли соседи.

Как сообщает ТСН, к женщине прибыли медики и полиция. В тяжелом состоянии ее забрали в больницу.

Оказалось, что в машину ей пришлось перебраться из-за 65-летнего сына. Он решил, что так будет лучше. Его задержали, но впоследствии отпустили. Мужчина запретил полиции и журналистам заходить в дом. По словам соседей, там он складывает кучи мусора, а также приютил несколько десятков собак и кошек.

Как сообщал УНИАН, недавно в Киевской области взяли под стражу мужчину, который торговал интимными фото своей 13-летней дочери.