В Киеве пенсионерка чуть не зарезала мужа из ревности

Так женщина хотела отомстить мужу, который на 17 лет младше нее, за то, что он хотел с ней расстаться.

В Дарницком районе Киева 64-летняя пенсионерка набросилась с ножом на своего 47-летнего мужа после того, как он заявил, что хочет уйти от нее.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, женщина нанесла мужчине несколько ножевых ранений в грудь и руку. Пострадавшего госпитализировали.

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«Отработав территорию, мы установили, что тяжелые ножевые ранения нанесла из ревности супруга потерпевшего. У 64-летней злоумышленницы возник конфликт с мужем из-за того, что он решил с ней расстаться. В разгаре ссоры пенсионерка ударила сожителя несколько раз в грудь и руку», - рассказал заместитель начальника Дарницкого управления полиции Алексей Кабанченко.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ст. 115 (Покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, вооруженный ножом и огнетушителем пьяный молодой человек напал на врача в столичной ветклинике, ветеринара с ножевыми ранениями госпитализировали.