Стрельба на Буковине: версии пограничников и пострадавшего разошлись (видео)

Раненый местный житель утверждает, что пограничники не осуществляли предупредительных выстрелов и сразу начали стрелять в него.

На Буковине в результате конфликта пограничников с местными жителями в ходе стрельбы был ранен человек. Сотрудники ГПСУ и пострадавший рассказали журналистам собственные версии инцидента, которые существенно различаются.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Так, по версии ГПСУ, Наряд военных патрулировал пограничную полосу вблизи поселка Красноильск (Черновицкая область), По словам пограничников, они неожиданно наткнулись на группу контрабандистов – те как раз пытались переправить через границу партию сигарет. Увидев пограничников, нарушители бросились наутек к ближайшему селу - кто пешком, а кто на машине.

В селе внедорожник пограничников заблокировали машиной, ему порезали колеса. По словам военных, на помощь контрабандистам вышли жители села. Некоторые из местных начали хвататься за оружие.

"Пограничником после предупреждения было применено оружие – один выстрел вверх. Выстрел в одного из правонарушителей - в ногу. Только после трех выстрелов вверх они прибегли к бегству", - заявил начальник Черновицкого пограничного отряда Олег Вовк.

Мужчина по имени Степан, которому выстрелили в ногу, сейчас находится в районной больнице. Пуля прошла навылет, поэтому его здоровью ничего не угрожает.

Пострадавший имеет собственную версию событий. Пятеро пограничников якобы вышли из-за угла его дома, и Степан попросил их показать документы.

"А тот взял у другого автомат, зарядил и начал сразу стрелять", - утверждает он.

Пострадавший показывает видео, которое заснял на месте инцидента его товарищ. По словам Степана, ни одного предупредительного выстрела в воздух не было, и он сразу же получил пулю в колено.

В пограничном отряде говорят, что контрабандисты успели забрать с собой ящики с сигаретами, поэтому доказать чью-либо причастность к попытке нарушения границы сложно.

Тем временем раненый местный житель собирается писать жалобу на военных в прокуратуру.

Инцидент расследуют правоохранители.

Ранее в ГПСУ сообщили, что в Сторожинецком районе Черновицкой области около 20 неизвестных попытались блокировать движение пограничном наряда и совершили попытку группового нападения на пограничный наряд. Чтобы прекратить незаконные действия пограничники открыли огонь по нарушителям.