Мужчина, прибывший на учения накануне вечером, умер сегодня утром.

В Черниговской области во время учений резервист совершил самоубийство. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе оперативного командования «Север».

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Согласно сообщению, сегодня утром на территории палаточного городка «Северная крепость» умер мужчина, прибывший накануне вечером на учения. Предварительное заключение служебного расследования - самоубийство.

Как сообщили командир подразделения и резервисты, ночевавшие с погибшим в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, во время ужина и ночью вел себя спокойно. Трагедия произошла около 4:15 утра.

По факту происшествия проводится расследование.

Учения резервистов «Северная крепость» начались в Черниговской области 13 июня и продлятся до 27 июня. Их проходят почти 4 тысячи человек в составе бригады территориальной обороны.