Перепутал с собакой: в Никополе таксист насмерть сбил ребенка и даже не остановился (видео)

Таксисит поехал на запрещенный сигнал светофора, предварительно водитель трезв, но будет проходить обследование на содержание алкоголя в больнице.

В Никополе на Днепропетровщине таксист сбил на "зебре" 11-летнего мальчика. Пострадавший скончался от травм в карете скорой.

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Как говорится в сюжете ТСН, трагедия произошла вчера около 9:00 утра, когда ребенок переходил дорогу по всем правилам: нажал кнопку, дождался зеленого сигнала светофора и двинулся. За несколько шагов до тротуара маленького пешехода сбил Lanos, который даже не остановился.

35-летнего виновника ДТП полиция задержала неподалеку во дворе частного дома.

"Он поехал на запрещающий сигнал светофора. Предварительно водитель трезв, но он будет проходить обследование на содержание алкоголя в больнице. Он объясняет, что ему показалось, что он сбил собаку", - рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.