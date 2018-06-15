В Ривненской области в результате столкновения с янтарокопателями пострадали 8 полицейских

Правоохранители пытались успокоить толпу недовольных людей, которые перекрыли автодорогу Киев-Ковель.

В Ривненской области 15 июня в результате столкновения с нелегальными янтарокопателями, которые перекрывали международную трассу Киев-Ковель, пострадали 8 полицейских.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, 15 июня, около 12 часов, возле села Федоровка Сарненского района более 150 местных жителей, недовольных действиями правоохранительных органов в противодействии незаконной добыче янтаря-сырца, перекрыли автодорогу Киев-Ковель.

«Протестующие вели себя агрессивно. Полицейские, которые обеспечивали охрану публичной безопасности, пытались успокоить разъяренную толпу протестующих, однако те начали хватать правоохранителей, бросать в них камни. Один из мужчин выбил у полицейского видеокамеру, после чего возник конфликт. Во время схватки телесные повреждения получили восемь сотрудников полиции», - отмечается в сообщении пресс-службы полиции Ривненской области.

Читайте такжеВ Ривненщине выгрузили семь машин львовского мусора (видео)

По фактам умышленного причинения работнику правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей и перекрытия транспортных коммуникаций следователи открыли уголовные производства по части 2 статьи 345 (предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок) и части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины (карается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести и месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет).

Акция по перекрытию трассы продолжалась около часа.

Как свидетельствуют очевидцы происшествия, в результате перекрытия трассы с обеих сторон дороги образовалась очередь грузовиков длиной более 500 метров.

Как сообщал УНИАН, 14 июня в Ривненской области более 50 янтарокопателей оказали сопротивление полицейским при исполнении ими служебных обязанностей, двое из правоохранителей пострадали.