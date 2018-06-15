Трое пострадавших от взрыва авто в Киеве девочек прооперированы, мальчик - до сих пор в коме

Пострадавший мальчик, который находится в коме, сейчас находится в операционной, с ним работают офтальмологи.

Трое девочек, которые пострадали от взрыва автомобиля в Святошинском районе столицы, в настоящее время прооперированы и находятся в состоянии средней тяжести. Пострадавший мальчик до сих пор находится в коме.

Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщает телеканал «112 Украина».

"Нам удалось пообщаться с врачом, который присутствовал на операции, - трех девочек уже прооперировали, они находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик в операционном отделении, он в коме. Его состояние тяжелое", - рассказала журналист.

Читайте такжеВ Киеве взорвался автомобиль, пострадали четверо детей (фото)

Сейчас пострадавший мальчик находится в операционной, с ним работают офтальмологи.

"Он (мальчик, - ред.) в операционной, там работают офтальмологи, потому что проникающие инородные тела в оба глаза. Есть множественные инородные тела носовой полости - там (работают, - ред.) челюстно-лицевые хирурги", - рассказал , и.о. заместителя главного врача по хирургической работе.

По прогнозам врача, трех девочек, которых прооперировали, смогут выписать уже в понедельник. Врачи пока не прогнозируют, когда улучшится состояние мальчика.

14 июня в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе Киева четыре ребенка получили ранения и были госпитализированы. Правоохранители выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку одного из домов.

Предварительно выяснено, что четверо детей в возрасте от 5 до 11 лет решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался. В результате инцидента пострадали мальчик и три девочки.

В то же время нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук сообщил на своей странице в Facebook о том, что, по предварительной информации, взрывчатку в машине как засаду установил участник АТО.