В Днепре из парка госпитализировали двух нетрезвых детей в неадекватном состоянии

Полицейские нашли двух девочек в грязной одежде, которые имели признаки алкогольного опьянения и не совсем понятно отвечали на вопросы.

В Днепре патрульные полицейские передали врачам двух нетрезвых девочек в возрасте 12 и 13 лет, которые вечером гуляли в парке имени Глобы.

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Как сообщается в Facebook Патрульной полиции Днепропетровской области, около 21:00 13 мая правоохранители получили сообщение о неадекватных подростках в состоянии алкогольного опьянения. Когда на место прибыли патрульные, информация подтвердилась - заявитель указал на девочек в грязной одежде и в неадекватном состоянии.

Дети имели признаки алкогольного опьянения, не совсем понятно отвечали на вопросы.

«Как удалось выяснить, девочкам по 12 и 13 лет. Одна из них жительница Сум, которая, с ее слов, приехала в гости к подруге. Полицейские вызвали скорую помощь, которая госпитализировала детей. Также инспекторы вызвали представителя ювенальной превенции Днепровского отделения полиции и известили родителей детей о данном случае», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь со среды на четверг, 14 июня, в центре Николаева двое мужчин изнасиловали 12-летнюю девочку. Подозреваемые были обнаружены и задержаны.

Со слов задержанных и 12-летней потерпевшей, они познакомились в парке в центре города, вместе распивали спиртные напитки, а затем, закупив еще алкоголя, отправились в ближайший двор многоэтажек. Там, предварительно, двое злоумышленников воспользовались беспомощным состоянием пострадавшей, и совершили в отношении нее насильственные действия.