На Одесщине в общежитии нашли мертвой 18-летнюю студентку: ее отравили

23:05, 13 июня 2018
Происшествия
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Инцидент произошел в городе Килия / фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, об этом свидетельствует заключению судебно-медицинской экспертизы.

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«В Килийское отделение полиции поступило сообщение о внезапной смерти 18-летней уроженки Саратского района, которая училась и жила в городе Килия. Ее тело обнаружили в комнате общежития местного лицея без признаков насильственной смерти.

«Правоохранители установили, что спиртные напитки и наркотические вещества девушка не принимала. Предсмертного письма не оставляла, намерений самоубийства не высказывала», - заявили в главке.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается. В настоящее время назначен ряд дополнительных экспертиз, в том числе, для установления вещества, которым была отравлена девушка.

Как сообщал УНИАН, 11 июня в городе Килия Одесской области в общежитии профессионального лицея найдена мертвой 18-летняя студентка.

Погибшая – бывшая воспитанница местной школы-интерната.

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Теги: #убийтсво#Одесская область