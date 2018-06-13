В Киеве массовая драка закончилась резней
В Киеве восемь неизвестных мужчин напали на компанию молодых людей, один из них получил ножевое ранение, двух других просто избили.
Об этом сообщили очевидцы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
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"Около девяти часов вечера на Академгородке , возле улицы Доброхотова, 14 , восемь мужиков возле парадного подрезали мужчину, разбили полностью лицо и сильно ударили двух мужчин", - рассказала очевидица.
Преступникам удалось скрыться.
Мужчина, ставший свидетелем происшедшего, рассказал, что за домом видел окровавленные ножи, которые валялись прямо на дороге.
На месте работали правоохранители и пять машин скорой помощи.
Как сообщал УНИАН, в Киеве группа цыган недалеко от вокзала запустила бутылкой в голову 16-летнему парню и впоследствии попыталась добить.