В Киеве массовая драка закончилась резней

Мужчина, ставший свидетелем происшедшего, рассказал, что за домом видел окровавленные ножи, которые валялись прямо на дороге.

В Киеве восемь неизвестных мужчин напали на компанию молодых людей, один из них получил ножевое ранение, двух других просто избили.

Об этом сообщили очевидцы на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Читайте такжеПоявились подробности массовой драки на Черкасщине, где депутаты и экс-милиционер избили супружескую пару (видео)

"Около девяти часов вечера на Академгородке , возле улицы Доброхотова, 14 , восемь мужиков возле парадного подрезали мужчину, разбили полностью лицо и сильно ударили двух мужчин", - рассказала очевидица.

Преступникам удалось скрыться.

Мужчина, ставший свидетелем происшедшего, рассказал, что за домом видел окровавленные ножи, которые валялись прямо на дороге.

На месте работали правоохранители и пять машин скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, в Киеве группа цыган недалеко от вокзала запустила бутылкой в голову 16-летнему парню и впоследствии попыталась добить.