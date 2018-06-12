Во Львове мужчина выбросился из окна больницы, спрятав в кармане историю болезни
13:18, 12 июня 2018Происшествия
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Мужчина выбросился с 8-этажа вместе с медицинской документацией.
Погибшему мужчине был 81 год / фото: varta1
Сегодня во Львове около 11 часов из окна больницы выбросился мужчина.
Об этом сообщает varta1 со ссылкой на собственные источники.
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Происшествие случилось в Коммунальной городской клинической больнице скорой медицинской помощи, которая находится на ул. Миколайчука, 9.
Мужчина, который был пациентом данного заведения, перейдя из своего отделения в другое, выбросился с 8-этажа вместе с медицинской документацией. Историю болезни мужчина перед прыжком положил себе в штаны.
Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь мужчина умер. Ему был 81 год.
Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине вслед за москитной сеткой с 4-го этажа упал годовалый мальчик.
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