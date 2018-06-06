Спасатели локализовали лесной пожар в Чернобыльской зоне

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы.

По состоянию на 18:05 пожар в Чернобыльской зоне отчуждения локализован на площади около 2 га, ликвидация возгорания продолжается.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины. Отмечается, что ситуация остается контролируемой. Открытого огня нет, пожарные наблюдают тление двух очагов лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пней.

Авиация ГСЧС с начала работы на пожаре осуществила 66 сбросов (294 тонны) воды.

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы. В Киеве радиационный фон составляет 13 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч).

Накануне, 5 июня, в Чернобыльской зоне отчуждения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на 7 кварталов лесного массива, на общей площади около 12 га. Горел лес неподалеку от захороненого в 1986 году села Копачи Иванковского района.

В ГСЧС сегодня заявили, что превышений допустимых норм радиации в Киеве в результате лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не зафиксировано.