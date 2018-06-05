Инцидент в метро Киева: курсанты массово перескакивали через турникеты (видео)

На видео видно, как группа молодых людей в камуфляжной форме перескакивает через турникет.

Курсанты Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на станции Киевского метрополитена "Выставочный центр" массово перескакивали через турникеты, а некоторые пролезали под ними.

Репост соответствующего видео на своей странице в Facebook сделала пресс-секретарь киевской подземки Наталка Макогон.

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По ее словам, контроллер вызвала полицию, поскольку курсанты должны оплачивать проезд в метро на общих основаниях, а потом получить компенсацию в бюджетном учреждении.

"Метрополитен известил руководство Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко о нарушении правил оплаты проезда, льготного прохода и пользования турникетами в подземке", — сообщила Макогон.

Руководство института уже провело разъяснительную беседу в курсантами института. Об этом сообщили источники InfoResist в Министерстве обороны Украины.

"Дирекцией ВИКНУ проведена разъяснительная работа с курсантами, перед выездом проводятся дополнительные инструктажи. Вместе с тем, со стороны руководства ведомства в Киевскую городскую администрацию будет направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность занесения курсантов во льготную категорию пассажиров, которые пользуются городским транспортом", — сообщил источник.