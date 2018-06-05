Заплетался язык: появились подробности задержания за рулем пьяного брата скандальной Зайцевой (фото)

На брата Зайцевой составили протокол, который передадут в суд.

3 июня 2018 около 22:50 в Харькове по улице Ляпунова, 11, патрульные заметили автомобиль BMW 320, водитель которого совершил стоянку транспортного средства на тротуаре, не оставив для движения пешеходов два метра, чем нарушил ПДД Украины.

Об этом со ссылкой на патрульную полицию Харькова сообщает местный сайт 057.

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"Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а именно: неустойчивая походка, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь", - рассказали в полиции.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке водитель отказался в присутствии двух свидетелей.

В результате на гражданина патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП, которые в дальнейшем будут направлены в суд.

Как сообщалось ранее, в Харькове патрульная полиция остановила водителя автомобиля BMW, который имел признаки алкогольного опьянения. Им оказался Василий Зайцев, брат участницы ДТП, в котором погибли 6 человек, Елены Зайцевой.