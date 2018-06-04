В центре Киева горели МАФы (фото)

На месте работают спасатели, информация о потерпевших устанавливается.

В столице вспыхнул пожар возле станции метро «Палац Украина».

Как сообщается в Facebook проекта «Киев оперативный», на месте работают бойцы ГСЧС. Информация о потерпевших устанавливается.

Как сообщает dtp.kiev.ua, пожар произошел в одном из кафе - произошло расплавление активной зоны фритюрницы с распространением открытого огня и продуктов горения за пределы мафа. Пожар ликвидирован спасателями ГСЧС.

Ранее сообщалось о пожаре возле станции метро «Житомирская» в Киеве - горело здание бывшего кинотеатра «Экран».