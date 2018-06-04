Одесситы утром заблокировали "дорогу смерти", где накануне погибла 4-летняя девочка (фото, видео)

На нерегулируемом пешеходном переходе, где в субботу сбили девочку, установлен лишь предупредительный светофор, на котором горят два желтых сигнала.

В Одессе протестующие перекрыли шоссе, требуя установить светофор в месте гибели малолетней девочки во время ДТП 2 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, с раннего утра около 80 человек перекрывают Тираспольское шоссе в районе биопарка, где в субботу вечером иномарка смертельно травмировала ребенка, а бывшая с ним женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Люди непрерывно ходят по пешеходному переходу. Движение автотранспорта заблокировано. В связи с перекрытием дороги, которая в данном направлении является основной, экипажи патрульной полиции регулируют потоки автомобилей.

Со слов протестующих, этот участок – проблемный. Длительное время невозможно перейти проезжую часть, так как пешеходный переход не регулируется (мигающий желтый сигнал светофора). В результате, водители не пропускают пешеходов и здесь часто происходят ДТП.

К месту гибели ребенка люди несут игрушки и цветы.

Как уточнили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, погибшую девочку, 2015 года рождения, несла 20-летняя женщина – близкая знакомая семьи. В результате наезда она получила тяжелейшие травмы. ЧП случилось в присутствии матери ребенка, которой стало плохо. На месте происшествия ей была оказана скорая помощь. По неподтвержденным данным, женщина госпитализирована.

Как сообщал УНИАН, в Одессе полиция начала расследование по факту наезда на пешеходов, во время которого 2 июня погиб малолетний ребенок. В частности, 2 июня в 19.15 на Тираспольском шоссе автомобиль Toyota смертельно травмировал ребенка, 2015 года рождения, и молодую женщину. Изначально полицией сообщалось, что это - мать девочки.

Предварительная причина трагедии - ослепление 68-летней женщины-водителя солнечным светом. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Водителя задержали.